Em alta na Roma, Mourinho estaria na mira do PSG, afirma rádio

Segundo veículos de imprensa ingleses, o currículo do técnico português agrada ao clube parisiense

Após conquistar a UEFA Conference League com a Roma, alcançando o 26º título de sua carreira, o técnico português José Mourinho estaria na mira do PSG, segundo a rádio inglesa talkSPORT e o jornal Telegraph.

De acordo com os veículos de imprensa, o currículo vencedor de José Mourinho agrada a diretoria do clube parisiense, que não está satisfeita com o trabalho de Mauricio Pochettino, e pensa em alguém para o lugar do argentino.

O Special One já conquistou a Liga dos Campeões da Europa pelo Porto na temporada de 2003/04, e pela Inter de Milão, na temporada de 2009/10. A Competição é o principal desejo do Paris Saint-Germain, que apesar da contratação de Lionel Messi nesta temporada, acabou sendo eliminado para o Real Madrid nas oitavas de final do torneio.

Após o títlo da Conference League, o técnico português afirmou que gostaria de seguir na Roma. O contrato de Mourinho no clube italiano vai até 2024.