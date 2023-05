"Eles não me ouviram!": Solskjaer revela que recomendou Haaland ao Manchester United

Solskjaer afirmou que o Manchester United poderia ter contratado Haaland por 4 milhões de libras em 2018

O ex-técnico do Manchester United revelou que havia recomendado o nome de Haaland ao clube seis meses antes de assumir o cargo, mas eles se recusaram a ouvi-lo. O atacante norueguês supostamente estava disponível por apenas 4 milhões de libras, mas o clube optou por não contratá-lo naquela época.

Em uma entrevista ao The Sun, Solskjaer disse: "Entrei em contato com o United cerca de seis meses antes de assumir e informei que tinha esse atacante, mas eles não deram ouvidos. Pediram 4 milhões de libras por Haaland, mas eles não o contrataram."

Haaland acabou se juntando ao Red Bull Salzburg e depois foi para o Borussia Dortmund antes de assinar com o Manchester City, rival do United. Ele quebrou o recorde de mais gols marcados em uma temporada da Premier League e atualmente acumula 51 gols em 47 jogos pelo City em todas as competições.