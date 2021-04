Ferroviária acerta com Elano Blumer como novo técnico para o lugar de Pintado

Treinador substitui Pintado, que deve ir para o Goiás, e inicia trabalho nesta terça-feira para dirigir equipe no Paulistão e na Série D

A Ferroviária acertou com Elano Blumer como novo técnico até dezembro. Ele vai substituir Pintado, cuja saída foi anunciada de forma oficial no fim da tarde desta segunda-feira pela Ferroviária - ele pediu demissão e deve ir para o Goiás. A Goal havia apurado a notícia nesta tarde, horas antes do anúncio oficial pelo clube de Araraquara.

Elano iniciará o trabalho a partir desta terça-feira com a equipe de olho no Paulistão e na Série D do Brasileirão. A comissão técnica terá o auxiliar Rogério Shinsuke Cuniyochi (da Ferroviária), Márcio Griggio (também da Ferroviária) e o preparador físico Luiz Fernando Bergamin (entra no clube com Elano).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No Paulistão, a Ferroviária é a segunda colocada do Grupo B, com 11 pontos, atrás do São Paulo, líder geral da competição com 25 pontos. A equipe briga pela vaga nas quartas de final do estadual com a Ponte Preta, terceira colocada com dez pontos.

Elano é o novo técnico da Ferroviária



Visando o restante da temporada de 2021, a Ferroviária fechou a contratação do técnico Elano. Ele chega para comandar a equipe afeana no restante do Paulistão e na Série D do Campeonato Brasileiro. pic.twitter.com/gOEL4RL3bv — Ferroviária (@afeoficial) April 26, 2021

Antes de acertar com a Ferroviária, Elano teve como último trabalho o Figueirense. Ele foi demitido em novembro de 2020. Antes, o técnico de 39 anos também dirigiu a Inter de Limeira na volta da equipe à elite do Paulistão após 15 anos, em 2020, e atingiu o objetivo de livrar o time do rebaixamento com uma rodada de antecedência. Na ocasião, a Inter de Limeira brigou pela classificação ao mata-mata e ficou na terceira colocação do Grupo C, com 14 pontos, três abaixo do Mirassol (segundo) e sete atrás do líder São Paulo.

O ex-jogador iniciou sua nova etapa na carreira como auxiliar no Santos e chegou a dirigir a equipe de forma interina, em 2017. Nos úiltimos anos, Elano fez cursos de treinador da CBF e está no processo para tirar a licença pró.

Veja abaixo o anúncio da Ferroviária da saída de Pintado: