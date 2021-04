Dupla Fla-Flu vai assinar novo termo de uso do Maracanã e espera licitação até outubro

Expectativa, no entanto, é de que seja necessário assinar mais um novo termo após este período

Flamengo e Fluminense vão assinar nos próximos dias um novo termo de uso do Maracanã por mais seis meses. A dupla Fla-Flu administra o estádio de forma temporária desde abril de 2019 e aguarda para este ano o início do processo licitatório.

A expectativa, no entanto, é de que seja necessário ao menos mais um novo termo de uso após esses seis meses, já que, segundo apuração da Goal, a administração do Maracanã não acredita que neste período se resolva todo o trâmite da nova licitação e um vencedor seja escolhido.

A promessa do governo é de que o processo seja concluído até julho deste ano. Todo o complexo do Maracanã poderá ser gerido pela dupla Fla-Flu ou por uma empresa pelos próximos 35 anos.

Recentemente, o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, revelou haver interesse de algumas empresas no processo.

"Temos recebido algumas empresas. A ideia é que uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) possa explorar o estádio. Precisamos de uma gestão profissional. Alguns clubes também estão agendados para conversas".

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Há cerca de quinze dias, o Vasco foi mais um clube a manifestar o desejo em participar da administração do Maracanã. A diretoria Cruz-maltina expressou o desejo durante uma visita ao governado em exercício, Claudio Castro. O fato não agradou os dirigentes do Flamengo.

Mais do que cuidar do estádio, o governo do Rio de Janeiro espera quem vença a licitação amplie a oferta de entretenimento com restaurantes, lojas, shows e outras atividades.