Drone espião? "Palavra de honra, não faria isso", diz Tite

Técnico da seleção brasileira aproveita pergunta e revela o que já fez em termos de espionagem ao longo da carreira

Tite não mandaria um drone espionar o treino de um time adversário. Foi o que ele garantiu nesta sexta-feira ao ser perguntado sobre uma matéria de jornal peruano apontando que um drone havia sobrevoado o treino da equipe na quinta-feira, no Pacaembu. O técnico da seleção brasileira foi enfático.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

“Cadê a imprensa peruana aqui? Palavra de honra, não faria isso”, declarou o comandante brasileiro. “Se eu tiver que fazer isso para ganhar jogo meu chapéu”.

Tite aproveitou para abrir seus limites sobre o tema. Disse que no início da carreira já foi adepto da espionagem de adversários. “Humanamente digo que já fiz lá no início, mas aprendi. A gente aprende”, falou, sorrindo.

Nos tempos de , ele falou que o máximo que fez foi enviar seu auxiliar Cleber Xavier a treinos de rivais que eram abertos ao público. “Já mandei o Cleber para treino aberto. Se é treino aberto, vai lá, ué”.

Na quinta-feira, enquanto o fazia seu treino no Pacaembu, Tite comandava um treino fechado da seleção brasileira no CT do , na Barra Funda. Nessa movimentação, segundo ele, uma parte foi dedicada às finalizações, tamanha insatisfação com o fundamento.

Mais artigos abaixo

“Time que não chuta no gol, mesmo dominando o jogo, não consegue ir a lugar nenhum. Fizemos um trabalho para que as finalizações sejam precisas. Fizemos os jogadores trabalharem, pedimos para eles incharem a mão do goleiro, para acertarem a casinha”, revelou Tite.

e Peru se enfrentam às 16h deste sábado, na Arena Corinthians, pela terceira rodada do grupo A da . Um empate classifica a seleção brasileira.