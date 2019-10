Drone com protesto político interrompe jogo da Liga Europa entre Dudelange e Qarabag

Uma bandeira de Nagorno-Karabakh foi hasteada sobre o Stade Jousy Barthel e interrompeu a partida ocorrida nesta quinta-feira (3)

O Dudelange pediu desculpas ao Qarabag depois que um drone carregando a bandeira de uma região disputada pelo Azerbaijão e Armênia fez com que a partida da , nesta quinta-feira (3), fosse temporariamente suspensa.

A jogada foi interrompida na primeira metade do encontro do Grupo A, no Luxemburgo, quando um drone pairou acima do campo com a bandeira da região de Nagorno-Karabakh, que é derivada da bandeira da Armênia.

Os jogadores dos dois times tentaram tirar o drone do ar chutando bolas, com o jogo atrasado em mais de 15 minutos.

Quando a partida recomeçou, o Qarabag assumiu o controle, conquistando uma vantagem por 3 a 0 no intervalo, com gols de Abdellah Zoubir, Michel e Richard Almeida de Oliveira, antes que o ataque de Dani Quintana acrescentasse mais brilho após o intervalo.

Qarabag se originou em Agdam, uma cidade no sudoeste do Azerbaijão que foi destruída pelas forças armênias nos anos 1990.

Nagorno-Karabakh e alguns territórios vizinhos estão sob controle armênio depois que um cessar-fogo de 1994 encerrou uma guerra de seis anos. O Azerbaijão e a Armênia não têm relações diplomáticas.

Por conta disso, o Dudelange rapidamente pediu desculpas ao prometer investigar o incidente.

"Pedimos desculpas aos [nossos] convidados do Azerbaijão", escreveu o clube por meio do Twitter. "Não temos nada a ver com essa provocação. Vamos descobrir", acrescentou.

Não é a primeira vez que as tensões entre os países vizinhos do Azerbaijão e da Armênia causam polêmica na Liga Europa.

O craque da Armênia Henrikh Mkhitaryan decidiu não viajar para Baku para a final de 2018/2019 contra o em maio, depois de também ter vencido por 3 x 0 o Qarabag na fase de grupos da temporada passada.