Douglas Santos está perto de trocar o Hamburgo pelo Zenit

Ex-lateral-esquerdo do Atlético-MG vai custar cerca de 15 milhões de euros aos cofres do clube russo

O está perto de acertar a contratação de Douglas . A Goal apurou que o clube russo tem negociação avançada com o lateral-esquerdo do Hamburgo. Os alemães devem receber 12 milhões de euros (R$ 52 milhões) de imediato e outros 3 milhões de euros (R$ 13 milhões) em eventuais objetivos atingidos, totalizando assim 15 milhões de euros (R$ 65 milhões).

Alvo recente do , com quem chegou a abrir conversas informais em junho, o lateral brasileiro tem em mãos um contrato válido por cinco temporadas, com um salário superior a 3 milhões de euros (R$ 13 milhões) por ano.

Revelado pelo e com passagens por e , Douglas Santos, de 25 anos, está no futebol alemão desde 2016. Fez 88 jogos oficiais e marcou três gols.