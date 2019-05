Douglas Costa relembra corte da seleção após cusparada: "Tite poderia falar que fui cortado por lesão"

Atacante da Juventus relembra cusparada em jogador do Sassuolo e postura do técnico da seleção brasileira sobre o caso. Ele defende Neymar após soco

A cusparada de Douglas Costa em um jogador do , em setembro do ano passado, rende até hoje nos bastidores da seleção brasileira. Fora da convocação para a , o atacante da se lembra da posição de Tite em relação à polêmica reação contra um adversário durante o Campeonato Italiano.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Na ocasião, o treinador da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) apontou a ausência de Douglas Costa de uma convocação por dois aspectos: "Não foi convocado pelos dois fatores: lesão e incidente, ou ato de falta de disciplina".

Contundido à época, o jogador revelou em entrevista ao blog do que ficou preferiria que Tite dissesse que a sua ausência ocorreu só pelo problema clínico.

"O Tite está certo em convocar o Neymar. Ele é o melhor do time, ele resolve, os números não mentem. E também entendi quando fui cortado. Mas treinador também pode errar. Eu só acho que, como eu estava machucado, ele não precisava voltar no tema da cusparada. Poderia ter falado que foi por conta da lesão", disse, fazendo menção à convocação de Neymar mesmo após o soco dado contra um torcedor em um jogo do .

Fora da Copa América novamente por conta de uma lesão, Douglas Costa não esconde que tem mais afinco jogando pela Vecchia Signora:

Mais artigos abaixo

"Quem paga minhas contas é a Juventus. Eu não precisaria estar na Seleção se não tivesse tesão. Todo mundo tem esse sonho, de ser campeão com o . É um sonho do meu pai, da minha família, amigos e de todo mundo", comentou o jogador, explicando por que está fora da lista do torneio que ocorre no Brasil:

"O Tite me ligou antes da convocação para a Copa América para saber como eu estava. Contei que fazia cinco meses que não treinava com o grupo. Era impossível me apresentar à Seleção assim", completou.