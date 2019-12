Dorival Júnior chega ao Athletico em situação semelhante à que viveu no rival Coritiba

O novo treinador do Furacão para 2020 busca novamente se afirmar entre os melhores do Brasil

Dorival Júnior é o novo treinador do -PR. E, desta forma, volta ao futebol paranaense após mais de dez anos, mas a intenção é quase a mesma: buscar uma afirmação em relação ao seu momento atual.

Jogador do no final dos anos 80, Dorival assumiu o comando da equipe alviverde em 2008, o primeiro do após o título da conquistada na temporada anterior. Mas não era apenas o campeão brasileiro de 1984 que buscava se afirmar na elite do nosso futebol: Dorival tinha a chance de solidificar o seu trabalho após ter feito campanha irregular pelo , sua primeira chance em um clube grande, no ano anterior.

“Fui muito feliz no Coritiba. Espero manter essa boa imagem”, disse em sua apresentação. Dorival teve seus momentos de felicidade no clube, mas o final da história foi muito longe do que o treinador havia planejado.

Aquele Coritiba contava com um talento que despontava como um dos principais atacantes do país: Keirrison era o grande nome daquela equipe e enfileirava gols – inclusive foi decisivo nas finais vencidas contra o Athletico no . Mas no Brasileirão, a história começou bem e terminou em brigas e decepções.

Saída do Coritiba

Keirrison foi o artilheiro daquele Brasileirão de 2008, com 21 gols, mas a sua relação com Dorival azedou depois de seu acerto com a Traffic, empresa que na época era ligada ao – clube que o atacante defenderia no ano seguinte.

“Acham que a responsabilidade de marcar gol é só minha. Por que a cobrança só em cima do Keirrison? Temos mais dez em campo e sete no banco. Todos têm de assumir sua responsabilidade, especialmente o treinador”, disse o jogador, em meio à queda de desempenho da equipe.

Um dia depois, 13 de novembro daquele ano, Dorival anunciou que não seguiria no Couto Pereira para aproxima temporada.

“Na segunda-feira, liguei para o presidente e coloquei que não seria correto empurrar uma situação com a barriga, deixar para o dia 7 e depois comunicar o clube. Por isso, me antecipei para que a diretoria fique bem à vontade para buscar um novo profissional para a próxima temporada Este último mês, nos últimos 15, 20 dias, houve um desgaste acima do normal. Eu não gostaria de abrir o ano e, de repente, ter que precipitar uma situação e tomar a atitude de sair”, afirmou em entrevista coletiva.

Como chega Dorival ao Athletico

Nos anos seguintes à saída do Coritiba, Dorival Júnior viu seu status aumentar no mercado de treinadores: passagens por gigantes do nosso país ( , , , , Flamengo, , Palmeiras e ) atestam isso.

Entretanto, nos últimos anos Dorival passou a ser visto de forma diferente. Tanto, que em 2018 assinou com o Flamengo para a reta final daquela temporada ciente de que seu futuro estaria longe de estar garantido. Aquele que foi seu último trabalho teve sete vitórias em 12 jogos pela equipe carioca.

Sem trabalhar em clubes na temporada 2019, ano também no qual foi diagnosticado com um câncer de próstata que já foi retirado, Dorival chega ao Athletico em meio à desconfiança do torcedor, sensação que é menos motivada pelo seu passado coxa-branca e mais pela expectativa de contar com algum profissional estrangeiro.

Em 2020, Dorival Junior volta ao futebol paranaense com um objetivo semelhante ao visto em 2008: buscar afirmação pessoal.

“Agora tenho a oportunidade de estar à frente desta grande equipe. Tenho certeza que darei meu máximo para que a torcida athleticana continue tendo grandes resultados, continue sonhando alto”, disse em suas primeiras palavras oficiais como treinador do Furacão.