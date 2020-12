Domènec Torrent ainda não assinou a rescisão com o Flamengo

Treinador deixou o comando do clube no dia 9 de novembro, mas ainda segue com vínculo ativo

O ano de 2020 está chegando ao fim e Domènec Torrent ainda tem contrato com o . O catalão, que deixou o comando técnico do clube no dia 9 de novembro, ainda não assinou a rescisão contratual. Depois de semanas de conversas, as partes até se aproximaram de um acordo, mas o trio de auxiliares, formados por Jordi Guerrero, Jordi Gris e Julian Jimenez, ainda encaram um impasse com a diretoria.

A questão é relacionada a garantias de que o Flamengo pague tudo o que estava acordado no contrato, caso o clube carioca não cumpra, os auxiliares desejam que fique estabelecido o direito de correr ao CAS (Corte Arbitral do Esporte). O , no entanto, alega que este acordo só estava presente no contrato de Dome e o valor a ser recebido pelos aos auxiliares não justifica o desejo.

Apesar do impasse continuar, há muito otimismo de que tudo se acerte logo no início de janeiro. Os espanhois já deixaram o e retornaram para a , onde residem.

Ao todo, o Flamengo pagará 1,8 milhões de euros para Dome, cerca de 11 milhões de reais, a ideia da diretoria é pagar uma parte no início e o restante parcelar até janeiro de 2022, quando se encerraria o contrato do treinador.