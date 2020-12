Do que o Santos precisa para se classificar às semifinais da Libertadores?

Com o empate fora de casa, o Peixe tem a vantagem do empate por 0x0 na partida de volta. Entenda

e se enfrentaram nesta quarta (9) pelo jogo de ida das quartas de final da . Com o empate por 1x1, o time paulista tem vantagem para o jogo de volta, que acontece na Vila Belmiro na próxima quarta (16).

Mesmo com o gol sofrido nos longos acréscimos da partida, o Santos se vê em boa posição para o retorno. Com o gol marcado fora de casa, o joga pelo empate de 0x0, por conta da regra do gol qualificado.

Do que o Santos precisa para se classificar?

Para avançar para as semifinais da Libertadores, além do empate por 0x0, qualquer vitória por um ou mais gols de diferença garante o Santos na próxima fase. No caso de um empate por 1x1, a partida segue para as penalidades (já que cada time teria marcado uma vez na casa do adversário).

Além de precisar evitar uma derrota para o Grêmio, o Peixe também não se interessa em empates por dois ou mais gols de diferença (2x2, 3x3, 4x4, etc), que garantiriam mais gols para os gaúchos fora de casa e consequentemente a vaga na próxima fase.