Do jornalismo esportivo à música, João “Canalha” brilha no The Voice

Ex-apresentador da ESPN cantou uma música do Dire Straits no programa da Rede Globo e se classificou para a próxima fase no time de Claudia Leitte

A tarde desse domingo (31) reservou uma grande surpresa para aqueles que assistiram à ESPN nos últimos anos. Isso porque João 'Canalha' Albuquerque, ex-apresentador do canal esportivo, participou do programa The Voice +, da Rede Globo.

Demitido da ESPN em agosto de 2019, João Albuquerque estreou no canal em 1995, onde ficou até 2000. Em 2005 ele voltou à emissora onde permaneceu até 2019. Nesse domingo, a aparição do jornalista na Globo pegou muitas pessoas de surpresa.

Ele foi um dos que fizeram audição no The Voice + (programa musical voltado para pessoas com mais de 60 anos). O ex-ESPN cantou 'Sultans of Swing', maior clássico da banda inglesa Dire Straits, liderada por Mark Knopfler.

Tem rock no #TheVoiceMais!

João Carlos Albuquerque canta ‘Sultants of Swing’ nas audições às cegas! 👉 https://t.co/bVmcVmfNxI 🎤🎵 pic.twitter.com/hkVnTEM345 — The Voice + (@TheVoiceBrasil) January 31, 2021

Dos quatro jurados presentes, três viraram a cadeira para ele, na intenção de contar com o homem em seu time. Claudia Leitte, Daniel e Mumuzinho aprovaram a cantoria do 'Canalha'. Por fim, ele escolheu fazer parte do time da cantora Claudia Leitte.

Ele comentou sobre esse momento e ressaltou que tudo o que fez de relevante na vida foi com a voz e disse que estar ali era inesperado até para ele.

"Tudo o que eu fiz com alguma relevância foi com a minha voz. Seja cantando, apresentando, entrevistando, ensinando, dando aula. Essa talvez seja a coisa mais inesperada e inusitada da minha vida. Eu jamais imaginei que um dia eu fosse cantar em um programa como o 'The Voice Mais'", declarou o ex-apresentador de 65 anos.