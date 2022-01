Dirigente do Grêmio ironiza Douglas Costa e Jean Pyerre ao exaltar Ferreira

O Grêmio anunciou oficialmente a prorrogação de contrato do atacante Ferreira, que agora tem vínculo com o Tricolor até dezembro de 2024. A multa de rescisão também aumentou, mas o valor não foi divulgado por causa de uma cláusula de confidencialidade, mas ele é maior do que a antiga, que era de 8 milhões de euros. Ferreira também ganhou um aumento de salário e passou a ser um dos mais bem pagos do atual elenco.

Os dirigentes do departamento de futebol do Grêmio também aproveitaram o anúncio oficial da prorrogação de contrato do atacante Ferreira para ironizar dois jogadores que recentemente vestiram a camisa 10 tricolor: Jean Pyerre e Douglas Costa.

Durante a manifestação, o diretor de futebol Sérgio Vasquez confirmou que a prorrogação de contrato de Ferreira é a contratação do ano do Tricolor e, como homenagem, Ferreira agora irá vestir a camisa 10 do Grêmio, que em 2021 foi utilizada por Douglas Costa e que antes era de Jean Pyerre.

“O maior jogador do mundo vestiu a camisa com uma numeração importante, então, para te homenagear, a partir do próximo jogo do Grêmio, você irá vestir a camisa 10 do Grêmio. O grande Pelé usou a camisa 10 e todo o sonho do jogador é de vestir a camisa 10 do time que está jogando. Você é o nosso verdadeiro camisa 10, você é o 10 que nós queríamos”, destacou Sérgio Vasquez

O atacante Ferreira falou da responsabilidade de usar um número tão místico nas costas.

“Pressão é vestir a camisa do Grêmio, o número é só um detalhe, mas toda criança sonha em jogar com a 10 e desde pequeno também é meu sonho. A gente sabe da história que a camisa 10 tem, a camisa que Pelé usou, e eu me sinto honrado em vestir a camisa do Grêmio e agora com a número 10”, destacou Ferreira.

Na história recente do Grêmio, o último jogador que se destacou com a camisa 10 foi Douglas, que chegou a ser apelidado de maestro, por cadenciar o time gremista que conquistou a Copa do Brasil de 2016. Após Douglas, o Grêmio teve Thiago Neves, Jean Pyerre e Douglas Costa, e todos os três fracassaram no Tricolor. Agora cabe a Ferreira acabar com a maldição da camisa 10.