Diretor do Grêmio no rebaixamento, Carlos Amodeo terá cargo em SAF do Coritiba

Contratado como CEO do clube em julho de 2017, ele foi demitido após a eleição do presidente Alberto Guerra no Tricolor gaúcho

O Coritiba está prestes a se tornar SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e já tem uma definição para um cargo diretivo. O ex-CEO do Grêmio, Carlos Humberto Amodeo, assumirá a direção executiva do futebol, como soube a GOAL.

Nas conversas para que a Treecorp — empresa que tem Roberto Justus como um dos sócios — adquira o Coritiba, já há definição sobre o futuro executivo. Na verdade, a empresa define alguns nomes que podem atuar nos bastidores do Couto Pereira. O antigo dirigente do Grêmio não é o único a figurar entre os escolhidos para um cargo.

Amodeo chegou ao Grêmio para se tornar CEO do clube em junho de 2017. Ele foi contratado pelo presidente Romildo Bolzan à época. A princípio, ele não atuaria diretamente no futebol gremista, mas apenas na gestão financeira.

Em março de 2021, depois da saída do vice-presidente de futebol Paulo Luz, o então mandatário gremista decidiu assumir o futebol ao lado do CEO Carlos Amodeo. Naquele ano, ele protagonizou rusgas com o técnico Renato Gaúcho — houve muitos problemas no vestiário — e viu o time ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pela terceira vez na história.

No início de 2023, logo após a eleição do presidente Alberto Guerra, o CEO Carlos Amodeo foi demitido do clube. O novo mandatário optou por contratar novos nomes para a direção do clube.