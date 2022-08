Diego Costa tem acordo verbal para defender o Rayo Vallecano

Centroavante de 33 anos é aguardado na Espanha para fazer exames médicos e assinar contrato de uma temporada

Diego Costa tem um acordo verbal com a diretoria do Rayo Vallecano, da Espanha, até o próximo domingo (14), como soube a GOAL. O tempo de contrato deve ser de uma temporada, com a possibilidade de renovação em junho de 2023.

Sem jogar desde dezembro do ano passado, quando deixou o Atlético-MG, o centroavante já deixou tudo alinhado para assinar com o clube espanhol no mercado da bola.

O estafe do atacante de 33 anos viajará à Espanha neste fim de semana para selar o negócio, conforme apurado pela reportagem.

Getty Images

Já há um princípio de acordo entre as partes, a negociação foi toda apalavrada nos bastidores, restando apenas exames médicos e assinatura do compromisso por parte do brasileiro naturalizado espanhol.

Sem jogar desde que rescindiu o contrato com o Atlético-MG, em dezembro de 2021, Diego Costa queria voltar à Europa em seu próximo desafio na carreira. O jogador se destacou com as cores de Atlético de Madrid e Chelsea recentemente.

O centroavante de 33 anos deixou a Cidade do Galo depois de 19 partidas disputadas. No período, fez cinco gols e deu uma assistência.