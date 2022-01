Diego Costa prefere exterior ao Corinthians e já tem proposta da Espanha

Depois de deixar encaminhada a rescisão de contrato com o Atlético-MG, Diego Costa já começa a movimentar o mercado. O atacante de 33 anos desperta o interesse do Corinthians, mas dá preferência a um retorno ao futebol europeu.

Segundo soube a GOAL, o centroavante já tem uma proposta do Cádiz, clube que atualmente está na 19ª posição na tabela de classificação do Campeonato Espanhol e briga contra o rebaixamento.

O Corinthians monitora a situação de longe e não descarta uma investida, mas sabe que vai encontrar algumas dificuldades. A principal delas, o desejo do atacante em voltar ao exterior e o alto salário.

Ainda segundo soube a GOAL, Diego Costa está neste momento na Espanha junto a um de seus representantes. O atacante busca um contrato vantajoso e vai analisar as opções com calma. Paralelo a isso, o New York Red Bull também aparece como um clube interessado.

Diego Costa chegou ao Galo em agosto do ano passado após deixar o Atlético de Madrid. De lá para cá foram 19 jogos realizados. Ele anotou cinco gols e participou dos títulos da Copa do Brasil e do Brasileirão 2021.