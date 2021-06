Dia do Orgulho LGBTQIA+: veja as manifestações dos clubes brasileiros

Equipes como Vasco e Fluminense fizeram belas homenagens, enquanto que outros times optaram por postagens nas redes sociais

Neste dia 28 de junho comemora-se o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ em todo o mundo. Como forma de homenagem e apoio ao movimento de conscientização pela luta das pessoas desta comunidade, diversos clubes brasileiros fizeram homenagens durante a sétima rodada do Brasileirão e nesta segunda-feira nas redes sociais.

Uma das principais manifestações foi do Vasco da Gama. O clube "envelopou" o Estádio São Januário com a palavra "respeito", com o "i" sendo representado com as cores do arco-íris, símbolo utilizado como bandeira pela comunidade LGBTQIA+.

Além disso, o clube cruzmaltino fez uma mudança em seu tradicional uniforme. O preto na faixa transversal da camisa branca foi substituído pelas cores da bandeira do arco-íris. As cores também foram vistas nas bandeirinhas de escanteio do gramado.

A cena marcante, porém, foi protagonizada por Germán Cano. O argentino fez o primeiro gol vascaíno contra o Brusque, jogo que terminou 2 a 1 para os cariocas, e ergeu a bandeirinha de escanteio. O atacante também publicou uma foto com um filtro em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ no Twitter.

Outros clubes do Rio de Janeiro também fizeram homenagens. O Fluminense, que empatou em São Januário contra o Corinthians por 1 a 1, estampou em suas camisa a #TimeDeTodos e as cores do arco-íris nos números dos atletas. Além disso, o capitão Nino usou uma braçadeira com as mesmas cores, igual a que causou polêmica na Euro 2020 usada por Manuel Neuer. O zagueiro também trocou de número e usou a camisa 24 ao invés da tradicional 33.

Na partida deste domingo, o zagueiro Nino será nosso capitão. Ele usará a camisa 24 e a braçadeira nas cores do arco-íris. #TimeDeTodos



Saiba mais sobre as ações do Fluminense para o dia do Orgulho LGBTQIA+ >> https://t.co/bPBVwm4QoV pic.twitter.com/4J5KfiLSPo — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 27, 2021

Nesta segunda-feira (28), o Tricolor das Laranjeiras reforçou a mensagem contra o preconceiro em mais uma publicação nas redes sociais.

Para que não existam mais crimes de ódio. Para que o mundo e a sociedade evoluam. O dia é de orgulho. É de amor. De reforçar o nosso compromisso de luta contra a LGBTfobia. O #TimeDeTodos celebra o Dia do Orgulho LGBTQIA+. pic.twitter.com/SznFaA5nqP — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 28, 2021

O Flamengo também fez homenagens nos números das camisas usadas pelos jogadores na derrota por 1 a 0 contra o Juventude. Assim como os rivais, o clube também publicou uma mensagem nas redes sociais nesta segunda.

No Dia do Orgulho LGBTQIA+, desejamos que o mundo seja um lugar seguro para todos se expressarem e manifestarem seus afetos sem medo!



❤️🧡💛💚💙💜 — Flamengo (@Flamengo) June 28, 2021

O Santos também fez várias homenagens. Além de entrar em campo com as cores de seu patrocinador principal trocadas pelas cores da bandeira LGBTQIA+, publicou uma música e diversas mensagens nas redes sociais em apoio à causa.

O Peixão Musical de hoje é um grito de liberdade e respeito. @SumUp_BR 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/i0SQIo01ML — Santos Futebol Clube (@SantosFC) June 27, 2021

Confira mais publicações de equipes brasileiras contra o preconceito e em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+.

O Beira-Rio é a casa do povo. Nosso estádio é um templo, aberto a todas as bandeiras - menos à da intolerância. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️



Aqui, lutamos diariamente. De segunda a segunda, em defesa do sentimento que nos une: o amor. Em todas as suas formas! ❤️ #DiaDoOrgulho pic.twitter.com/COUiunVajg — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 28, 2021

Por respeito e igualdade. Que o amor prevaleça, hoje e sempre! #DiaDoOrgulho pic.twitter.com/3QE0Jd1UIt — E.C. Juventude (@ECJuventude) June 28, 2021

Vista-se de verde, branco e respeito! O Palmeiras é e sempre será de todos 🏳️‍🌈#AvantiPalestra #PalmeirasDeTodos pic.twitter.com/8EdQJ1045O — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 28, 2021

Por evolução, respeito e igualdade!🌈 O Botafogo reforça a luta contra a LGBTfobia e lembra que o futebol é para TODOS! pic.twitter.com/zziu3aeneB — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 28, 2021

O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. No Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, o Corinthians recorda essa triste marca e lembra que nenhum ato de ódio se justifica. Respeite quem só quer amar.#DiaDoOrgulho pic.twitter.com/P7N5uqlkLM — Corinthians (@Corinthians) June 28, 2021

Neste #DiaDoOrgulho, temos a honra de firmar oficialmente nossa parceria com o Instituto Boa Vista, ONG de pautas LGBTQIA+, para projetos, divulgação e apoio. Que seja apenas o começo! #PeloSportTodos pic.twitter.com/3YPYz7YdXv — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 28, 2021

Que todos se orgulhem de ser quem são. O Cruzeiro está junto na luta por respeito e pela diversidade.#DiaDoOrgulho pic.twitter.com/ZfCM3eJlPI — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) June 28, 2021

O futebol é um espaço de todos! Estamos juntos na luta contra todo o tipo de preconceito envolvendo a comunidade LGBTQIA+, não só hoje, mas todos os dias!



Feliz #DiaDoOrgulhoLGBTQIA+ !!! Que todos sejam livres para amar! ❤️🧡💛💚💙💜 pic.twitter.com/46q5fDtKrr — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) June 28, 2021