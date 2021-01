Destaque no Fluminense, Luccas Claro pode superar recorde de gols de Thiago Silva

Com seis gols marcados, o zagueiro pode se tornar o maior goleador do Tricolor em um ano neste século, marca que hoje é do jogador do Chelsea

Lucca Claro, um dos nomes importantes do na temporada, não esconde a felicidade por estar vivendo, aos 29 anos, o que considera ser a sua “melhor fase da cerreira”. Além de seu papel fundamental na defesa, o zagueiro ainda tem dado uma forcinha lá na frente.

“Zagueiro artilheiro" do Tricolor carioca, Luccas Claro, ao marcar contra o Flamengo nas quarta-feira (6), chegou na marca dos seis gols anotados nesta temporada. Além de ter superado sua melhor marca, em 2016, ainda pelo , quando balançou as redes cinco vezes, o camisa 4 do Fluminense também igualou os tentos de Leandro Euzébio e, agora, está perto de alcançar um recorde pertencente a Thiago SIlva.

Quando atuava pelo , o zagueiro que hoje está no e jogou no Flu profissionalmente entre 2006 e 2008, marcou oito gols em uma temporada e se tornou o maior goleador do século XXI em sua posição pelo Tricolor. Faltando apenas dois tentos para chegar à marca do capitão da seleção brasileira, Luccas Claro está confiante de seu potencial.

“Acho que é possível, mas não pela marca em si, mas por estar ajudando, fazendo mais gols. Tem uma quantidade boa aí de jogos, então vou procurar estar ajudando tanto defensivamente quanto ofensivamente”, disse o zagueiro em entrevista ao GE.com.

Foto: JUAN MABROMATA / AFP / Getty Images

Mesmo gostando dos gols, como zagueiro, Luccas Claro não esquece de sua função na defesa. “Feliz por poder estar ajudando a equipe com gols também. Primeiro tenho que defender e ajudar atrás, tentar não tomar gols”, disse.

O camisa 4 é parte fundamental do time do Fluminense, que briga na parte de cima do Brasileirão. Ciente de seu papel importante no Tricolor, o zagueiro acredita que pode, sim, estar na briga para ser o melhor da temporada na posição. “Não digo o melhor do campeonato, mas estou muito feliz com meu desempenho na temporada. Com certeza me coloco nessa briga aí, sim”.

Além de zagueiro e goleiro, Luccas Claro também é bastante disciplinado. Indo contra os padrões para sua posição, o zagueiro, que tem 22 jogos no Brasileirão, não foi punido com cartão amarelo nenhuma vez até aqui. Para isso, ele exalta o bom posicionamento de eus companheiros.

Sem traçar um objetivo para o Flu na temporada, o zagueiro garante que o time está pensando no jogo a jogo e, agora, o foco é o confronto contra o , na quarta-feira (13). Ocupando a sétima colocação do Brasileirão, o Tricolor briga por vaga na próxima edição de Libertadores.