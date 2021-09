Goleiro tem contrato até 31 de dezembro e quer evitar o desgaste da última renovação

Um dos grandes destaques dos dois jogos do Flamengo, diante do Barcelona de Guayaquil, que garantiram a equipe na final de mais uma Copa Libertadores, o goleiro Diego Alves vive a expectativa de renovar com o Rubro-Negro e espera apenas uma sinalização da diretoria para iniciar as conversas.

Aos 36 anos, Diego tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro e não quer passar pela novela da última renovação. Na ocasião, o goleiro esteve muito perto de deixar o clube e se sentiu até mesmo desprestigiado.

Internamente, alguns dirigentes não concordavam com a extensão de contrato de Diego Alves e queriam dar mais oportunidades a Hugo Souza, hoje terceiro goleiro do elenco, atrás também de Gabriel Batista.

O departamento de futebol, no entanto, liderado por Marcos Braz e Bruno Spindel, se esforçaram para manter o experiente goleiro. Rogério Ceni e os principais lideres do grupo também foram importantes no processo. O clube ofereceu mais um ano de contrato com a opção de sair livre a partir de junho caso o camisa 1 se interessasse por alguma proposta.

Agora, Diego Alves tem apenas mais 3 meses de contrato e quer evitar uma negociação desgastante justamente no momento mais crucial da temporada, com a final da Copa Libertadores da América pela frente. A expectativa da diretoria também é buscar um entendimento nas próximas semanas, não só sobre o camisa 1, mas também sobre Diego Ribas e Filipe Luís, que estão na mesma situação.

Diego entende que ainda tem muita lenha para queimar e quer continuar no Flamengo. O camisa 1 foi fundamental em vários momentos durante a temporada, inclusive na conquista da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, pegando dois pênaltis.