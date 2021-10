Desgaste e lesões preocupam o Flamengo que vai reavaliar o Brasileirão

Sentimento no clube é de que os pontos conquistados nos próximos jogos ditarão o futuro da equipe na competição nacional

Apesar de ser hoje o vice-líder do Campeonato Brasileiro, a sensação dentro do Flamengo é de que a disputa pelo torneio até o final tem ficado bem difícil. Na avaliação da diretoria, o calendário complicado, os desfalques por conta das Eliminatórias da Copa do Mundo e os problemas com lesões, desanimam.

Ninguém fala abertamente, mas a expectativa dentro do clube é de que os pontos conquistados nos próximos jogos servirão como uma especie de balança para entender as reais chances do time do Brasileirão. Nos corredores, conquistar o tri da Copa Libertadores, o que garante um retorno ao Mundial de Clubes (quando sonho da atual gestão) e a Copa da Brasil, que além da taça, oferece um prêmio gordo, é tratado como prioridade.

É por isso que o Flamengo corre contra o tempo para tentar recuperar Arrascaeta. O uruguaio, considerado peça insubistituível hoje na equipe, teve uma lesão muscular jogando pela seleção uruguaia foi cortado dos jogos diante de Argentina e Brasil. Ele é esperado no Rio de Janeiro para começar o tratamento de olho na semifinal da Copa do Brasil.

Ainda não se tem uma previsão de quanto tempo Arrascaeta vai ficar de fora. Ele ainda será realivado pelo departamento médico do Flamengo para saber se terá condições de jogo no dia 20, na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. No clube, no entanto, há um pessimismo e quem acredite que ele só estará pronto para a segunda partida.

Agora, os dedos estão cruzados para que Gabigol, Everton Ribeiro e Isla, que ainda estão com suas respectivas seleções têm mais dois jogos pela frente, também não sintam o peso do desgaste, visto que o retorno do trio está previsto para o dia 15, cinco dias antes do primeiro jogo da semifinal. A expectativa é de que eles nem sejam utilizados na rodada do final de semana, para estarem descansados para o confronto contra o Athlético-PR.

Em novembro, com mais duas datas Fifa pela frente, a expectativa da diretoria do Flamengo é de que Tite não convoque nenhum jogador do clube. O treinador, no entanto, ainda não definiu se vai ou não chamar atletas que atuam no Brasil. A rodada dupla do mês que vem termina 11 dias antes da final da Copa Libertadores, que acontece no dia 27 de novembro, em Montevidéu no Uruguai.