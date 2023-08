Deportivo Pereira x Palmeiras: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa Libertadores

Verdão volta a campo nesta quarta-feira (23), na Colômbia; veja como acompanhar na TV e na internet

O Palmeiras visita o Deportivo Pereira na noite desta quarta-feira (23), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernán Ramírez Villegas, na Colômbia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A volta está marcada para o dia 30, no Allianz Parque. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com duas vitórias e na vice-liderança do Brasileirão, o Palmeiras volta as atenções para a Libertadores em busca de um bom resultado na Colômbia para decidir a classificação em casa na próxima semana.

Na primeira fase, o Verdão terminou na liderança do Grupo C, com 15 pontos. Já nas oitavas de final eliminou o Atlético-MG por 1 a 0 no placar agregado. Até aqui, foram sete vitórias, um empate e uma derrota. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Racing x Boca Juniors.

"É um jogo de cada vez. Vamos enfrentar um time muito competitivo, sabemos da dificuldade que vamos encontrar e se estão nessa eliminatória é porque têm qualidade. Respeito os adversários, é dar o nosso melhor porque temos responsabilidade de passar como eles também.", afirmou o técnico Abel Ferreira.

Do outro lado, o Deportivo Pereira eliminou o Independiente del Valle por 2 a 1 (no agregado) nas oitavas de final. Já na primeira fase, encerrou na vice-liderança do Grupo F, com oito pontos, cinco a menos que o líder Boca Juniors.

Prováveis escalações

Deportivo Pereira: Aldair Quintana; Emiro Garcés, Juan Sebastián Quintero e Carlos Ramírez; Eber Moreno, Jhonny Vásquez e Larry Angulo (Yimmi Congo), Juan Pablo Zuluaga e Jimer Fory; Angelo Rodríguez e Adrian Balboa. Técnico: Alejandro Restrepo.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Dudu (Jhon Jhon), Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Deportivo Pereira

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Atuesta e Luis Guilherme seguem fora.

Quando é?