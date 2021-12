Dentinho é oferecido ao São Paulo, que não se empolga com o atacante

Livre no mercado da bola desde que deixou o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Dentinho foi oferecido ao São Paulo. O clube perguntou as condições de um possível negócio, mas não se empolgou com a possibilidade de chegada do atacante, conforme apurado pela GOAL. O atleta de 32 anos também é monitorado por Cruzeiro e Fortaleza.

O nome foi enviado ao departamento de futebol e repassado à comissão técnica de Rogério Ceni. O treinador até pediu jogadores para o setor ofensivo, mas não considera a contratação do atleta, revelado pelas divisões de base do Corinthians, neste momento.

Mais artigos abaixo

Sem despertar interesse no São Paulo, Dentinho chegou a receber consultas de Cruzeiro e Fortaleza. Os mineiros procuraram o atleta ainda no decorrer da passagem de Alexandre Mattos pela Toca da Raposa II, mas não formalizaram uma proposta para a sua contratação.

Os cearenses têm interesse na aquisição do atleta e fizeram o primeiro contato por sua chegada logo após o anúncio da rescisão com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Contudo, à época, não conseguiram chegar a um acordo para a contratação do atacante.

Em sua última temporada no futebol europeu, Dentinho fez sete jogos, com 95 minutos em campo. No período, marcou dois gols e não deu assistências.