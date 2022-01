Dembelé leva 'enquadro' de Xavi no Barcelona: "ou renova, ou vai embora"

Xavi Hernández deixa claro que Ousmane Dembélé só tem duas opções: renovar com o Barça ou sair neste mercado de inverno. O técnico do clube catalão insiste que o atacante francês lhe disse que quer renovar, mas parece que seus pedidos financeiros são inviáveis, com os quais o clube deve tomar uma decisão que não passe por deixá-lo afastado dos jogos restantes para terminar a temporada : "Esta situação não está sendo pensada. Ou renovar ou sair", disse o treinador.

O treinador dos culés falou à comunicação social no Ciutat Esportiva Joan Gamper antes do jogo desta quinta-feira no San Mamés frente ao Athletic Bilbao às 17h30, horário de Brasília (21h30), pelas oitavas de final da Copa do Rei. Estas são suas principais reflexões:

Bilbao: "Um rival intenso, agressivo, que vai exigir muito de nós na saída da bola e nas segundas bolas. Eles saem muito bem contra Sancet, Williams, Muniain, Berenguer. É uma excelente equipe, uma das melhores nos últimos anos." Vai ser muito complicado, ainda por cima jogar no campo oposto e em um único jogo. Queremos ir longe, é uma das pretensões da temporada".

Dembélé afastado: "Esta situação não está sendo pensada. Ou ele renova ou sai. O que posso dizer sobre Ousmane é que estamos em uma situação complexa. O clube tomou a decisão de que se ele não renovar, uma medida deve ser tomada. Não podemos estar nesta situação, não é fácil para ninguém, mas o Mateu está há cinco meses conversando com o jogador e o empresário. Não podemos esperar mais, renovar ou procurar uma solução. Fui muito honesto com ele, sabe da situação em que nos encontramos. Temos que parar, 'o caixa o faixa', é ruim para o jogador e para nossos interesses esportivos, mas o que prevalece aqui são os interesses do clube. Temos que decidir o que é melhor para a entidade. A situação não é compreendida porque ele quer ficar, ele quer renovar. Como clube temos que decidir nós mesmos. Não temos outra escolha . Em termos de futebol, ele já conhece o projeto que existe. Mais confiança é impossível dar a ele, ele jogou todos os minutos possíveis".

Dembélé quer ficar, mas o representante agita o clube. Por quê?: "Também me faço essa pergunta. Não sei. É uma pergunta para ele. Faço tudo com o maior respeito, não quero desrespeitar ninguém. Ou ele renova ou procuramos uma saída para o jogador."

Dembélé joga em Bilbao: "Amanhã vamos decidir. Há um teste de antígeno primeiro. Dependemos de muitas coisas. Faremos a lista e decidiremos".

Por que Dembélé não quer renovar: "Ele me diz que quer renovar, que quer continuar. É uma questão para ele, tenho sido muito claro. Amanhã temos um jogo importantíssimo, não posso ser mais claro, são duas soluções, ou renovar ou buscar uma saída do clube. Como clube, temos que decidir."

Os jogadores jogam onde querem: "Depende do ano. Se o contrato terminar, sim. No final, depende da situação em que você se encontra. Este caso é complexo porque estamos tomando a decisão há muito tempo, e chegamos a um ponto em que, como clube, temos que decidir. Estamos em uma situação de limite salarial para a qual não temos espaço. O jogador também deve pensar no clube".

Decepção com Dembélé: "Não, não. De jeito nenhum. E é isso. É a última pergunta sobre Dembélé. Acho que fui claro".

Campanha contra Busquets: "Não há resultados. Eles também criticam a mim e a todos os jogadores. É o Barça. Para mim, Sergio é essencial dentro e fora de campo. Ele é um jogador espetacular, pelo equilíbrio que nos dá. Ele sabe que cometeu um erro. Mas ele é um jogador inquestionável, uma peça muito importante para o jogo, e ainda mais pela forma como queremos jogar. Se jogarmos no espaço, ele sofre. Se o bloco estiver junto, Busquets é o melhor jogador do mundo em sua posição".

Nível da equipe: "Há muitas injustiças. É normal, estamos no Barça, há críticas e debates. Há altos e baixos desempenhos. Aceitamos. Temos que trabalhar, cerrar os dentes e que o desempenho seja melhor" .

Dani Alves seis meses ou mais: "Será uma questão de desempenho. O Dani está jogando muito bem. Depois da derrota com o Madrid tudo parece preto, com o copo meio vazio. Mas há coisas positivas e temos de as eliminar. O Dani está sendo importante e será até o final da temporada. Depois decidiremos e será por uma questão de desempenho”.

A renovação de Araujo: "É uma prioridade. Ele tem um caráter vencedor e positivo. É um zagueiro extraordinário. Espero que cheguem a um acordo rápido porque é essencial. Ronald é um cara que acrescenta muito".

Regras: "Respeito, atitude, solidariedade. Existem regras de convivência que passei para os jogadores e que devem ser cumpridas. É uma questão de ordem. Se não houver esforço, atitude, trabalho e solidariedade, é muito difícil de vencer."

Posição de Ansu Fati: "Vai depender dos jogadores que temos disponíveis. Ele pode se adaptar a todas as posições. Ele se adapta bem como ala, ele é rápido, ele vai bem em profundidade. Ele jogou muito pouco e temos que dosá-lo para não perdê-lo novamente. Você tem que se sentir confortável. Ele é um jogador que tem uma estrela, ele tem um gol, ele é capaz de fazer a diferença em cada jogo. É um privilégio tê-lo quase 100%".

Seleção espanhola na Catalunha: "Bem. Foram duas vezes, em Montjuïc eu acho que me lembro. Parece normal para mim, nada mais".