Deivid pede ajuda a empresário, irrita Cruzeiro e pode perder cargo

Dirigente do Cruzeiro entrou em contato com empresário, tratado como persona non grata por atual gestão, e pode deixar a Toca da Raposa II

O pedido de ajuda de Deivid ao empresário André Cury, que se tornou público na tarde desse sábado (12), gerou repercussão negativa nos bastidores do Cruzeiro. O presidente Sérgio Santos Rodrigues se incomodou com a situação envolvendo o ex-jogador e não descarta tirá-lo do cargo no departamento de futebol.

No bate-papo, o diretor-técnico do clube pediu ajuda ao agente pela contratação de Leandrinho, que hoje defende o Red Bull Bragantino. A forma como Deivid conduziu a conversa com o agente incomodou o alto escalão da cúpula do Cruzeiro. Há irritação por parte do mandatário Sérgio Santos Rodrigues com a situação.

Na ocasião, Deivid disse que o empresário o ocupava pela forma como o presidente o trata: "Me ajuda. Estou respirando por aparelhos, po**. O Sérgio faz coisas contigo e você está chateado comigo? Eu que estou tomando a culpa? Está foda. Tu me largou mesmo… Eu estou pior do que Covid, irmão. Respirando por aparelhos".

Cury rebateu o dirigente na ocasião: "Amigo, acho que vocês vivem em outro mundo!!! Fazem sacanagem com as pessoas e ainda querem pedir ajuda?, escreveu o agente, que foi rebatido pelo dirigente: "Eu não faço sacanagem, fui a seu favor. Ainda falaram que eu (estou) devendo (defendendo, na verdade) você porque sou seu amigo. Sou pelo certo. Você não está errado. Pergunta ao Rodrigo Pastana o que falei de você".

O presidente Sérgio Santos Rodrigues se incomodou com o vazamento da conversa entre o diretor-técnico Deivid e o agente André Cury. A situação deixou o dirigente pressionado nos bastidores, sobretudo por se tratar de Cury.

O empresário e a atual gestão do Cruzeiro se desgastaram nos últimos meses por causa de problemas envolvendo atletas representados pelo agente.