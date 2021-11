Deco observa joia do Athletico-PR para o Barcelona

O atacante Jader, do Athletico-PR, é observado pelo Barcelona. Deco, agente designado para indicar atletas da América do Sul ao clube catalão, avalia a situação do atleta de 18 anos na Arena da Baixada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O empresário colocou a sua equipe para observar os jogos mais recentes do jovem. O desejo é que ele seja monitorado de perto pela equipe para que haja um relatório completo da sua forma de jogar.

Mais artigos abaixo

À procura de jovens talentos na América do Sul, o Barça vê o jovem como um nome promissor para o futebol europeu. O garoto fez 11 jogos pelo Furacão na atual temporada, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paranaense. Contudo, não marcou gols ou deu assistências. As suas atuações de destaque têm sido no sub-20. Em dez jogos pela equipe no Brasileiro da categoria, ele fez quatro gols e deu passe para outro.

Jader recebeu convocação para defender a seleção brasileira sub-18, mas o departamento de futebol do Athletico-PR pediu a permanência do jovem no clube. A ideia é que ele esteja à disposição de Alberto Valentim para as decisões de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

O garoto foi relacionado para os últimos sete jogos do Athletico na temporada. Ele foi acionado como reserva em três partidas, foi titular em uma delas e ficou apenas no banco em outros três duelos.