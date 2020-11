Decisivo e com moral, Zé Rafael sonha com Tríplice Coroa para o Palmeiras

O jogador tem sido um dos destaques do time desde a chegada de Abel Ferreira

A chegada do técnico Abel Ferreira ao deu sequência aos bons resultados que o time já vinha entregado sob o comando do auxiliar Andrey “Cebola” Lopes. E neste período de crescimento do Alviverde, o meia Zé Rafael tem sido um dos tantos destaques.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Autor de um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre o , pela ida das oitavas de final da Libertadores, o meio-campista acredita que o Palmeiras pode até mesmo sonhar em conquistar a Tríplice Coroa – Copa do , Brasileirão e Libertadores.

Mais times

Na Libertadores, a vantagem construída para levar o time às quartas de final está construída; na o Palmeiras é semifinalista e embora ocupe a sexta posição no Campeonato Brasileiro, a oito pontos do líder , hoje a sensação, por causa do bom desempenho mesmo em meio a desfalques por causa de casos de Covid, é de que o Alviverde pode brigar pela taça.

Mais artigos abaixo

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

“Estamos com muita vontade de marcar nossos nomes na história do Palmeiras e brigaremos até o fim nas três competições. Um clube do tamanho do Palmeiras tem que pensar em conquistar todos os títulos que disputa, e esse é o desejo de todos aqui dentro”, disse Zé Rafael em entrevista ao GE.

“Sabemos de todas as dificuldades que existem, ainda mais nessa temporada, e da qualidade dos adversários. Mas estamos com muita vontade de marcar nossos nomes (...) É um momento especial e de boas atuações. Mesmo com muitos problemas, nosso time vem conquistando bons resultados e isso é fruto da entrega de todo o grupo, dentro e fora de campo. Com isso, o lado individual acaba aparecendo mais também. Fico feliz por essa sequência e espero mantê-la”, finalizou.