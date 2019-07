De Rossi no Boca Juniors: tudo sobre a chegada com festa do volante ao time argentino

Meio-campista italiano defenderá apenas seu segundo time na carreira após sair da Roma

Se fosse falado há alguns meses que Daniele De Rossi viria jogar em uma equipe sul-americana, pareceria uma brincadeira. Porém, com o desenrolar dos meses, a situação foi se concretizando e agora já se tornou realidade: De Rossi jogará no .

O italiano campeão do mundo em 2006 já desembarcou em Buenos Aires e foi recebido com a festa típica que as equipes argentinas sabem fazer. Aeroporto lotado de torcedores do Boca Juniors para recepcionar um dos mais folclóricos jogadores das últimas gerações da .

Veja abaixo o vídeo do ídolo italiano desembarcando em Ezeiza:

Vocês já viram como foi tranquilinha a chegada do De Rossi em Buenos Aires?pic.twitter.com/PSNjUEgrKf

A expectativa é que o anúncio oficial da contratação de De Rossi no Boca Juniors aconteça ainda nessa quinta-feira (25).

Na sua chegada à , De Rossi não falou com a imprensa, mas deu entrevista ainda no aeroporto de afirmando que logo falaria com os torcedores do Boca Juniors.

No período da tarde, após os exames médicos, De Rossi deverá se juntar ao elenco no centro de treinamento do clube para assinar seu contrato. A apresentação oficial deve acontecer no período da manhã da sexta-feira (26).