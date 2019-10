De Ligt ri de boatos sobre uma possível dieta sem carboidratos feita por Sarri na Juventus

O zagueiro reclamou que está acima do peso e sente que seu desempenho está melhorando após um difícil início de temporada individual

O zagueiro Matthijs de Ligt, da , riu dos rumores que sugerem que ele foi submetido a uma dieta sem carboidratos pelo técnico Maurizio Sarri por estar acima do peso.

O zagueiro fez uma grande troca ao deixar o para defender os campeões da Série A no verão europeu e teve um começo difícil na .

Ele estava originalmente preparado para receber o novo ambiente do banco de reservas, com a combinação preferida do treinador sendo Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.

Mas uma lesão grave do primeiro fez com que o reforço do verão entrasse em ação antes do esperado.

Um pênalti no confronto de domingo contra a de Milão foi um ponto baixo para De Ligt, que já havia marcado um gol em sua primeira partida pela Juve na pré-temporada.

O jovem de 20 anos está ciente de que as lições devem ser aprendidas rapidamente ao se adaptar a uma nova liga, mas ele sente que está no caminho mais uma vez ao jogar com total confiança e ignorar o ruído externo ao longo do caminho.

"[A notícia sobre ser submetido a uma dieta sem carboidratos e precisar de sessões individuais] é realmente uma história louca", disse De Ligt ao Nu.nl.

"Isso não me surpreende mais. Às vezes, acho que tive um jogo decente, mas aparentemente há algo errado, afinal. Mas essas são apenas opiniões. É importante saber o que faço bem e o que deu errado - e eu sei disso. Todo novo jogador deve ter tempo para se adaptar à equipe. A Juventus já tinha dois grandes defensores, com Chiellini e Bonucci. O plano era me deixar entrar na equipe lentamente, mas funcionou de maneira diferente. Obviamente, é ótimo que eu já joguei, mas você é jogado no fundo do poço imediatamente. Esse é um grande desafio para mim".