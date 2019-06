De Ligt recusa proposta do Barcelona, segundo rádio espanhola

Zagueiro segue interessando a outros gigantes europeus, como Juventus, Bayern de Munique e PSG

Na lista de alvos do há alguns meses, Matthis De Ligt não deve ir para o clube catalão na próxima temporada. A informação é da rádio espanhola Cadena SER.

De acordo com a emissora, o representante do zagueiro, Mino Raiola, teria recusado a oferta proposta pelo presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu e, De Ligt, estaria de acordo com a decisão.

Desta forma, o holandês, de apenas de 18 anos e que foi capitão do na última temporada, segue pretendido por outros gigantrs europeus, como , de Munique e também o .