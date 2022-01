De Jong valoriza Barcelona: "Não é o melhor neste momento, mas segue como o clube mais bonito"

Não é segredo para ninguém que o Barcelona está vivendo um dos piores momentos de sua história - principalmente olhando para o retrospecto recente do clube, que conquistou diversos títulos nos últimos anos. No entanto, o encontro de um dos maiores times do mundo segue vivo, principalmente para jogadores e torcedores fiéis.

Crise dentro e fora de campo é o que marca o atual momento do Barcelona. O clube de tantas glórias, meta de tantos jogadores que sonham em chegar a defender as cores da equipe no Camp Nou está longe do topo. Ainda assim, porém, a fama de ser “O” Barcelona segue viva - principalmente para quem realizou o sonho de vestir a camisa blaugrana, como é o caso de Frenkie De Jong, que mantém acesa a felicidade de atuar pelo gigante, garantindo que ainda tem a mesma percepção do clube catalão.

"Continuo pensando o mesmo sobre o Barcelona. Não é o melhor neste momento, mas continua a ser o clube mais bonito do mundo", disse o meio-campista ao NOS após a amarga eliminação na Copa do Rei para o Athletic.

Considerado como uma das grandes revelações do futebol mundial nos últimos anos, o holandês defende o Barcelona desde 2019. Mesmo que também não esteja em grande fase - foram apenas dois gols e duas assistências nos últimos 26 jogos - ainda é um dos principais jogadores do clube, e admite que pode não estar em seu melhor momento, apesar de ter críticas aos comentários feitos sobre ele..

"Em um momento eu estou em melhor forma do que no outro. Penso que posso trazer muito mais para a equipe. Posso me destacar muito mais", disse ele. “Eu gosto de futebol, por isso também leio todas as notícias. Às vezes tenho a sensação de que eles realmente não assistem aos jogos. Ou então, levam em consideração apenas a opinião de comentaristas analistas. Se todos se repetem, cria-se uma atmosfera de que as coisas estão indo muito mal”.