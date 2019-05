De Gea recusa renovação e "força" United a vendê-lo, diz jornal

Goleiro espanhol não está contente em Old Trafford e interessa ao PSG

De acordo com o The Sun, David de Gea recusou as propostas de um novo contrato no . Com vínculo até o meio de 2020, o time do noroeste inglês pode precisar vendê-lo nessa janela de transferências para não perdê-lo de graça em 2020. O é o principal interessado em sua contratação.

Quer ver jogos ao vivo e quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

A publicação inglesa destaca que a "melhor proposta" do United para a renovação de De Gea não chegava às 350 mil libras por semana (cerca de R$ 1.7 milhões a cada sete dias) do valor de mercado do jogador, enquanto isso, o PSG estaria disposto a pagar tal montante semanal.

Os franceses pretendem oferecer 60 milhões de libras (cerca de R$ 300 milhões) pela compra do arqueiro espanhol, que em quatro das últimas seis temporadas foi condecorado como o Jogador da Temporada no Manchester United.

O futuro de De Gea parece de fato longe de Old Trafford. Caso o clube decida permanecer com ele, o camisa 1 estará livre no meio do ano que vem para sair de graça e reforçar outro time sem que isso renda alguma coisa para os Diabos Vermelhos.