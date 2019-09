De Gea: "jogadores do United vão brigar até a morte por Solskjaer"

O goleiro, que renovou contrato até 2023, garantiu apoio ao treinador, em meio à pressão por resultados melhores

Goleiro do , David De Gea garantiu máximo apoio em relação ao técnico Ole Gunnar Solskjaer. O comandante está pressionado por conta dos resultados ruins e irregularidade nas atuações do time, que em oito jogos nesta temporada venceu apenas três e perdeu duas vezes – considerando todas as competições.

“Ele é parte da família, esteve aqui por muito tempo como jogador, conhece o clube bem e, mais importante, toda a equipe o apoia. Nós vamos brigar até a morte por ele”, disse para o DAZN. “Esta é a chave. Ele é um bom treinador, e estaremos com ele até o fim”.

De Gea, que defende o gigante de Old Trafford desde 2011, hoje é um dos veteranos do elenco, e apesar de ter flertado com uma ida para o nos últimos anos, recentemente assinou um novo contrato com o United, válido até 2023. E o carinho pelos Red Devils é tão grande quanto o otimismo em relação ao futuro do clube.

“É um clube especial, o maior da , e sinto um orgulho e prazer imensos de estar neste clube por tantos anos”, destacou.

“Estou feliz, já estou aqui faz um bom tempo e estou muito feliz. É um clube maravilhoso, com torcedores extraordinários. Nós tivemos uns anos difíceis, mas é por isso que estamos aqui: para tentar ajudar. Espero que possamos conquistar grandes coisas nos próximos anos”.

De Gea foi um dos poupados no dramático duelo contra o Rochdale, na última terça-feira (24), que poderia ter acabado em vexame após empate por 1 a 1. Entretanto, o United, que teve Sergio Romero no gol, conseguiu avançar de fase nos pênaltis e segue na Inglesa. Nesta segunda-feira (30), contudo, o goleiro espanhol retorna para o clássico contra o , válido pela sétima rodada da Premier League.