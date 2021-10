De fã a grande crítico: a relação de Galvão e Neymar

O narrador e o craque têm se envolvido em polêmicas recentemente

A relação entre Galvão Bueno e Neymar parece estar cada vez pior. Depois de muitos anos sendo apontado como fã e protetor do jogador, o narrador tem se envolvido em polêmicas envolvendo o camisa 10. A mais recente foi um áudio vazado na transmissão do jogo da seleção quando, supostamente, o jornalista chama o atacante de "idiota".

Há algum tempo, o meme era de Galvão Bueno, narrador da Rede Globo, era o maior fã de Neymar, sempre buscando uma forma de elogiar o camisa 10 durante as transmissões, estando ele envolvido no jogo ou não. Hoje em dia, porém, a situação é outra, cada vez é perceptível que a relação entre os dois é delicada.

O caso mais recente, apesar de não ser confirmado, deixa isso mais claro. Após o jogo entre Colômbia e Brasil , pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o repórter Eric Faria entrou no ar para falar do que acontecia no gramado. Em sua fala, ele mencionou que, diferentemente da maioria, Neymar havia deixado o campo sem cumprimentar os adversários. Enquanto isso, um comentário de Galvão vazou na transmissã, chamando o craque de "idiota".

Apesar de não ser confirmado que se tratava de Galvão no áudio, os internautas reconheceram a voz do narrador do comentário, e já apontaram que foi ele, sim, que fez o comentário.

Neymar não comentou o caso, mas Rafaella Santos, sua irmã, sim. Em vídeo publicado em suas redes sociais, ela critica a postura, sem citar o nome de Galvão, mas dando a entender que fala do narrador. "Um senhor que na transmissão chamou meu irmão de idiota. Será ele ou você?", ironizou.

E a bronca de Rafaella com Galvão não é recente e mostra bem essa mudança na relação entre o narrador e Neymar. Há pouco tempo, na transmissão de Brasil x Peru, o jornalista havia criticado a postura do craque em campo, o que despertou a ira da irmã.

Depois de falar que o camisa 10 do Brasil não tinha o mesmo autocontrole que Lionel Messi, Galvão ouviu de Rafaella: Galvão, para de querer ficar comparando Neymar e Messi. Não existe isso, para com isso, meu filho. Os dois são caçados, os dois apanham. Vai lá você entrar em campo e apanhar como ele apanha e não tem que falar nada. Que conduta o quê. Não é você que sente dor depois do jogo não, né? Me poupe".

Outros casos também evidenciaram essa relação estremecida, entres eles a crítica de Galvão à festa de Réveillon que o jogador teria dado no meio da pandemia. Mais momentos, o jornalista, que antes defendia Neymar, passou a criticar a postura e as atitudes do jogador, inclusive chamando-o de "estrelinha".