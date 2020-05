De Bruyne pode deixar o Manchester City

Jogador garantiu que a sua continuidade no clube inglês não depende da permanência de Pep Guardiola

Enquanto o recorre ao CAS (Corte Arbitral do Esporte), da punição aplicada pela UEFA, qe pode deixar o clube de fora das competições europeias por dois anos, Kevin De Bruyne admitiu que pode deixar os Citizens caso o afastamento seja mesmo confirmado.]

«Estou apenas aguardando. O clube nos informou de que ia colocar o recurso e que tem 100% de certeza de que terá razão. Por isso, estou esperando, acredito neles. Depois de sair a resposta, irei analisar o meu futuro. Dois anos sem jogar nas competições europeias… É muito tempo. Se fosse só uma temporada talvez pensasse duas vezes. Nestes anos já houve muitas equipes que se interessaram", disse o meia, que não vai tomar a decisão dependendo ou não da permanência de Pep Guardiola.

"Eu penso que Pep já disse que vai ficar até final do próximo ano, independentemente do que aconteça. Depois o contrato termina. Temos de esperar, mas não vou tomar uma decisão baseado no que ele faça. Eu já trabalhei com outros treinadores. Quando Pep sair, tenho de continuar a trabalhar com alguém", completou.

Vale destacar que Kevin De Bruyne tem contrato válido com o Manchester City até 2023, enquanto Pep Guardiola termina o vínculo com os 'citizens' no próximo ano.