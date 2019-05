David Neres vira prioridade de Simeone para reforçar o Atlético de Madrid

Técnico argentino quer melhorar o setor ofensivo da equipe após saída de Griezmann e tem o brasileiro como primeira opção

O técnico Diego Simeone quer contratar o atacante brasileiro David Neres para reforçar o ataque do na próxima temporada.

Segundo o jornal espanhol As, Simeone acredita que o ataque precisa de reforços especialmente pela ala direita e que Neres é a solução para a posição.

Revelado no , David Neres tem 22 anos e brilhou nesta temporada do . Ele ajudou o time holandês a ganhar o título nacional, a Copa da e a levar a equipe até as semifinais da . O atacante também foi convocado por Tite para disputar a Copa América no Brasil.

O Atlético de Madrid voltou a sofrer com a falta de poder ofensivo de seus jogadores nesta temporada e ainda vai perder o principal nome do setor, o francês Antoine Griezmann, ao fim da temporada.

Ainda segundo o jornal espanhol, o Atlético de Madrid sabe que David Neres vai custar muito caro devido à concorrência de times da e da .