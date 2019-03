David Neres é convocado para substituir Vinícius Jr. na Seleção Brasileira

O ex-jogador do São Paulo substituirá o lesionado Vinicius Jr, do Real Madrid, que deverá ficar fora dos gramados por dois meses

A CBF anunciou nesta sexta-feira (08) a convocação de David Neres para os amistosos contra o Panamá e República Tcheca, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

O jogador do Ajax substituirá Vinícius Jr. após o atleta do Real Madrid romper os ligamentos do tornozelo direito durante a eliminação da equipe espanhola para o próprio Ajax, nas oitavas de final da Champions League 2018-19.

"São dois jovens talentos que conseguiram destaque em campeonatos de alta competitividades e foram convocados pelo momento pessoal e pelo desempenho demonstrado. Somos uma comissão que está próxima dos jogadores e fiz questão de ligar para eles e passar as boas vindas ao David e nosso apoio ao Vinícius para uma excelente recuperação", disse Edu Gaspar, coordenador da seleção, ao site da CBF.

A Seleção Brasileira se apresentará em 17 de março na cidade do Porto, em Portugal, para disputar o primeiro amistoso, diante o Panamá.