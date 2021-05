David Neres e Arboleda são flagrados em festa clandestina e levados a delegacia

Atletas estavam em uma balada na Zona Leste de São Paulo com mais de 100 pessoas aglomeradas

Mais um caso de jogadores de futebol desrespeitando as medidas de prevenção à pandemia foi registrado na madrugada desta sexta-feira (28). Robert Arboleda, do São Paulo, e David Neres, do Ajax, foram pegos em uma balada clandestina na Zona Leste de São Paulo. Uma ação de fiscalização policial fechou o local que funcionava ilegalmente e estava com mais de 100 pessoas.

Arboleda e David Neres, assim como o proprietário do estabelecimento, funcionários e testemunhas foram levados para uma delegacia e prestaram depoimento. Eles foram liberados pela manhã e não conversaram com a imprensa, mas pdoem ser acusados de crimes contra a saúde pública. A boate pode ser multada em R$ 200 mil, já que casas de eventos e shows em São Paulo não podem de funcionar após às 21h e qualquer tipo de aglomerações são proibidas.

Ao todo, 124 estavam presentes no local. O proprietário do local chegou a distribuir máscaras às pressas quando a fiscalização chegou, por volta das 2h da manhã, mas 15 pessoas não conseguiram colocar a proteção.

Assim como os jogadores, nem o São Paulo nem o Ajax se manifestaram sobre o ocorrido até o momento. Neres está de férias no Brasil enquanto que o São Paulo se prepara para o início do Campeonato Brasileiro.

Não é a primeira vez que Arboleda se envolve em polêmicas. Ainda em 2019, quando já defendia o Tricolor há dois anos, o equatoriano foi flagrado usando uma camisa do Palmeiras. O jogador comentou várias vezes que foi uma aposta feita com um amigo, mas o torcedor são paulino ainda não esqueceu totalmente o ocorrido.

Durante a pandemia, o zagueiro já foi flagrado quebrando as normas de distanciamento social e prevenção à Covid-19. Em outubro de 2020, Arboleda esteve em um baile funk. Na ocasião, o São Paulo apenas multou o atleta e não o afastou das atividades.