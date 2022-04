David Luiz se torna principal peça de apoio de Paulo Sousa no elenco do Flamengo

Paulo Sousa vive seu momento mais turbulento desde que chegou ao Flamengo, em janeiro deste ano. Depois da primeira partida da final do Campeonato Carioca, diante do Fluminense, muitas críticas foram dirigidas ao técnico, que ainda ganhou um refresco por conta do jogo da volta.

Os questionamentos, no entanto, começaram já antes do confronto diante do Fluminense e se agravaram após a derrota por 2 a 0, na primeira partida. Neste meio tempo, o zagueiro David Luiz foi acionado mais uma vez como peça importante de apoio a Paulo Sousa no Ninho do Urubu. O experiente zagueiro tem mantido diálogo frequente com o técnico Paulo Sousa e sua comissão técnica. Ele é considerado pelo português uma liderança positiva e têm muita confiança de todos os pares do treinador. David, inclusive, já chegou a cobrar mais empenho de alguns atletas internamente.

Desde o início do trabalho de Paulo, ele se tornou um elo importante entre a comissão e os atletas, principalmente os mais jovens como João Gomes, Lázaro, Matheusinho, Hugo, Matheus França entre outros nomes, auxiliando num melhor entendimento da metodologia de trabalho do técnico.

Em fevereiro, quando o Flamengo perdeu a Supercopa nos pênaltis para o Atlético-MG, foi David Luiz quem fez o discurso no vestiário. O zagueiro já tinha tomado a postura nas derrotas na Libertadores e no final do Brasileirão.

No intervalo do primeiro para o segundo jogo da final do Cariocão, Paulo Sousa fez questão de conversar com David Luiz e ouvir as opiniões do zagueiro em relação ao trabalho, sistema de jogo e o que ele entendia não estar funcionando na equipe.

Agora, no momento mais turbulento à frente da equipe, Paulo Sousa vai precisar mais do que nunca do apoio do zagueiro e da capacidade que o jogador tem de tomar a frente dos problemas e buscar ajudar a resolve-los.