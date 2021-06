Danilo Avelar quer acordo financeiro por rescisão com o Corinthians

Danilo Avelar terá o contrato rescindido por causa de atitude extracampo. Atleta fez comentário racista enquanto jogava partida de game virtual

O estafe de Danilo Avelar tem uma reunião com a diretoria do Corinthians marcada para esta sexta-feira (25) para discutir detalhes sobre a rescisão contratual do atleta. Os representantes do jogador topam negociar a quebra do vínculo, que se encerraria em dezembro de 2022, mas não escondem que ainda querem receber ao menos parte do que têm direito pela multa rescisória.

A Goal apurou que os procuradores do defensor estão dispostos a negociar a forma e até os valores que serão pagos pelo Timão por sua saída precoce. Entretanto, pretendem receber algo pela rescisão do atleta. A confirmação sobre as exigências acontecerá nesta tarde, quando o próprio jogador se reunirá com membros de seu estafe para conversar sobre a situação.

Contratado em julho de 2019, Danilo Avelar atuou como zagueiro e lateral esquerdo no elenco do Corinthians. O jogador era visto como um nome importante pela comissão técnica de Sylvinho, mas o episódio extracampo foi determinante para a sua saída do CT Joaquim Grava.

O Corinthians decidiu pela quebra do vínculo do jogador, que admitiu ter feito um comentário racista em uma partida de Counter-Strike: Global Offensive na noite da última terça-feira (22). O clube emitiu um comunicado, na noite passada, confirmando a decisão.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que está em contato com o atleta Danilo Avelar e seus representantes a fim de discutir e formalizar as medidas cabíveis para o encerramento do vínculo. O Corinthians reafirma que repudia toda e qualquer manifestação de conotação racista, coerentemente com sua história de defesa da igualdade e da democracia", disse a nota do clube.

A repercussão do caso envolvendo o nome do jogador foi grande desde a divulgação do comentário feito por ele, que escreveu no chat do jogo "Fih (filho) de rapariga preta". Em um primeiro momento, Avelar disse que estava buscando mais informações sobre o caso, mas na manhã desta quarta divulgou uma nota assumindo que foi ele quem fez o comentário, junto de um pedido de desculpas.

A pressão da torcida para a saída do jogador vem desde a noite de terça-feira e cresceu ainda mais com a admissão de Avelar. Para os fãs alvinegros, não havia mais clima para que o zagueiro no clube.

Ao todo, o lateral esquerdo - que migrou para a zaga no início de 2020 - atuou em 101 jogos com a camisa do Corinthians, tendo marcado 12 gols. Desde outubro, o jogador está se recuperando de uma cirurgia para corrigir uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito. O clube deve pagar este mês a última parcela ao Torino referente à contratação de Avelar, no valor de € 750 mil.

Além da rescisão contratual com o Corinthians, Avelar foi banido da Coliseum, plataforma do jogo CS:GO. Em nota, a empresa disse que: "repudia veementemente esse tipo de pensamento e conduta na plataforma, e todo e qualquer usuário que venha ter esse tipo de atitude, sofrerá a mesma punição".