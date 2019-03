Dani Alves pede contrato de duas temporadas para renovar com o PSG

Vinculado aos franceses apenas até junho deste ano, lateral-direito já pode assinar pré-contrato com qualquer clube

Dani Alves já abriu conversas para tratar da renovação contratual com o e, segundo o Blog Ora Bolas apurou, pediu um novo vínculo válido por duas temporadas (até junho de 2021). O clube francês, a princípio, pensa num acordo de uma temporada. A negociação, no entanto, segue em andamento.

Perto de completar 36 anos (em maio), o veterano lateral-direito tem vínculo com os franceses apenas até junho deste ano. Até por isso, vale destacar, pode assinar a qualquer momento um pré-contrato com outro clube.

Indicado por Neymar, Dani Alves chegou ao PSG em 2017/18, depois de uma curta passagem pela , onde foi campeão da Liga Italiana e da Copa da . Antes de assinar com os parisienses, recorde-se, esteve muito perto de ser anunciado como reforço do , a pedido de Pep Guardiola, com quem trabalhou e fez sucesso no .