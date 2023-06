Cuiabá passa o Fluminense e fecha com o atacante Clayson

Jogador esteve muito perto de acordo com o clube das Laranjeiras, mas fechou com os cuiabanos por dois anos e meio

O Cuiabá superou a disputa com o Fluminense e acertou a contratação de Clayson no mercado da bola, como soube a GOAL. Ele vai assinar por dois anos e meio com o clube. O atacante de 28 anos estava defendendo as cores do V-Varen Nagasaki, que disputa a segunda divisão do futebol japonês.

O atleta esteve perto de um acordo com o Fluminense, mas o Cuiabá se antecipou e acertou a contratação do atleta, que já teve passagem pelo clube entre 2020 e 2021. O novo contrato de Clayson com o Cuiabá terá caráter definitivo e será firmado até 31 de dezembro de 2025. Ele é esperado nos próximos dias no Mato Grosso para realizar exames médicos e firmar contrato.

O atacante tinha contrato com o V-Varen Nagasaki até o final de 2024. Ele acertou a rescisão com os japoneses para voltar ao Brasil, onde já tinha atuado por Ponte Preta, Corinthians e Bahia. Clayson fez 13 partidas pelo V-Varen Nagasaki na atual temporada, somando 868 minutos. O atacante marcou um gol e deu quatro assistências.