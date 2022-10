Cuiabá x Avaí: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Em duelo direto contra o rebaixamento, equipes entram em campo nesta quinta-feira (27); veja como acompanhar ao vivo na TV

Em confronto direto contra o rebaixamento, Cuiabá e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, em duelo válido pela 34ª do Campeonato Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Buscando reencontrar o caminho da vitória após três derrotas consecutivas, o Avaí, com 28 pontos, terá o retorno de Eduardo, que cumpriu suspensão na derrota para o Palmeiras por 3 a 0, pode aparecer no lugar de Jean Pyerre.

Do outro lado, o Cuiabá, com 31 pontos, vindo de quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, adotou o tom de mistério durante a semana em relação ao time.

Prováveis escalações

Escalação do provável CUIABÁ: João Carlos; Marlon, Joaquim, Paulão; Daniel Guedes, Rafael Gava; André Luis, Denilson; Gabriel Pirani, Rodriguinho e Deyverson.

Escalação do provável AVAÍ: Gledson; Kevin, Raniele, Vaz e Natanael; Lucas Ventura, Bruno Silva e Jean Pyerre (Eduardo); Renato, Pablo Dyego e Bissoli.

Desfalques

Cuiabá

Kelvin Osorio e Sidcley, lesionados, seguem fora.

Avaí

Vladimir, suspenso, Guerrero, Cortez, Bressan e Pottker, lesionados, são desfalques certos.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 27 de outubro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Arena Pantanal – Cuiabá, MT

• Arbitragem: LUIZ FLAVIO DE OLIVEIRA (árbitro), ALEX ANG e FERNANDA NÂNDREA (assistentes), LUIZ PAULO DE MOURA (quarto árbitro) e THIAGO DUARTE (AVAR)