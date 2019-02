Cuellar vive expectativa de receber propostas e pode deixar o Flamengo

Jogador mais querido do elenco, volante tem o desejo de deixar o futebol brasileiro; clube não gostaria de negociar

Como se não bastasse todos os problemas envolvendo o incêndio que deixou dez vítimas fatais e três feridos no Ninho do Urubu, a torcida do Flamengo tem mais um motivo para se preocupar. Trata-se da possível saída do volante Gustavo Cuellar. O jogador mais querido do elenco vive a expectativa de receber propostas e dar adeus ao clube em breve.

Aos 26 anos de idade, o colombiano se firmou entre os titulares do Flamengo e ganhou o carinho da torcida. Cão de guarda, ele nunca poupou esforços dentro de campo, se não dá na técnica, ele aciona a raça, mas nunca se omite. É por esses e outros fatores que a diretoria Rubro-Negra não pretende abrir mão do volante, mas sabe do desejo do atleta de sair do Brasil caso chegue uma boa proposta.

Por mais que esteja nos planos de Cuellar uma transferência, nem o jogador nem seu staff vão se indispor com o clube. A ideia é que tudo seja tratado de forma amigável e que uma possível saída seja pela porta da frente.

O colombiano renovou o contrato com o Flamengo em junho de 2018, mas não recebeu a valorização que gostaria. No entanto, desde sempre mostrou bastante profissionalismo, mesmo insatisfeito com o tratamento dado pela antiga diretoria.



(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação)

Com o novo acordo, Cuellar tem vínculo com o Rubro-Negro até junho de 2022 e uma multa que ultrapassa a casa dos 300 milhões de reais, mas se tratando de jogadores de defesa esse é um valor completamente ilusório.

Recentemente especulou-se que o West Ham, da Inglaterra, pudesse fazer uma proposta pelo volante Rubro-Negro, mas vale ressaltar que no momento o mercado inglês está fechado. Por enquanto, apenas as janelas de Rússia e China seguem abertas.