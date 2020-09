Cuéllar nega contato com o Grêmio: "com todo respeito, não estou interessado nesse momento"

Volante destaca desejo de seguir no Al Hilal, da Arábia Saudita, e em caso de retorno prioridade seria o Flamengo

Nos últimos dias, a torcida do tem convivido com algumas especulações sobre reforços na equipe. Além de Cavani e Giuliano, na quarta-feira (16), foi a vez de Gustavo Cuéllar ter seu nome ligado ao time de Renato Gaúcho. O volante, que hoje defende as cores do Al Hilal, da , no entanto, garantiu que hoje não existe essa possibilidade.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"O meu telefone não tocou, mas se tocasse agora, eu diria, com todo respeito que eu tenho pelo Grêmio, a gente sabe da história do Grêmio como um grande clube, eu falaria que não estou interessado nesse momento. O meu empresário não me passou nada. Eu tenho a intenção de continuar no meu time agora. Tenho me adaptado muito bem a cidade, ao time. No momento não penso em voltar ao ", disse o colombiano em entrevista ao canal Barbaridade TV no Youtube.

Mais times

Cuellar garantiu que se for para voltar ao Brasil, a prioridade é o .

Mais artigos abaixo

"Se fosse para voltar ao Brasil, pelo respeito, por tudo, eu tocaria lá na portinha (do Flamengo), perguntaria lá se precisa. Se não, a gente continua o caminho", apesar disso, o jogador sabe que pela saída conturbada um regresso ao seria complicado.

"Acho que vai ser muito difícil eu voltar para o Flamengo, pelo jeito que eu saí, pelas coisas que aconteceram, pelas pessoas que ainda estão ligadas no clube, acho muito difícil", finalizou o jogador.