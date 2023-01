CSA x Murici ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Alagoano

Equipes entram em campo nesta terça-feira (24), no Rei Pelé; veja como acompanhar na internet

Buscando a primeira vitória, o CSA recebe o Murici na noite desta terça-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela terceira rodada do Campeonato Alagoano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Alagoano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Buscando a primeira vitória no Alagoano, com apenas um ponto - foi derrotado pelo CSE por 1 a 0, e empatou sem gols com o ASA na última rodada - o CSA, sob o comando do técnico Roberto Fonseca, tenta quebrar o jejum de gols na temporada.

O meia Geovane, que sentiu a perna esquerda, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Tomas Bastos é o mais cotado para assumir a posição. Depois do compromisso na terça-feira, o CSA terá pela frente o clássico com o CRB, no sábado (28).

Já o Murici, na terceira posição com quatro pontos, pode assumir a liderança temporariamente do Campeonato Alagoano em caso de vitória. O CRB, líder, registra seis pontos, e só entra em campo na quarta (25), contra o Coruripe.

Em 49 jogos disputados entre as equipes, o CSA soma 24 vitórias, contra 10 do Murici, além de 15 empates. No último encontro, válido pelo estadual 2022, o Azulão goleou por 8 a 0. A última vitória do Murici ocorreu em fevereiro de 2020 (1 a 0). De lá para cá, foram quatro triunfos do CSA e um empate.

Prováveis escalações

Escalação do provável CSA: Dalberson; Éverton Silva, Xandão, Gebson, Thales, Guilherme Rend, Geovane, Erik, Bruno Matias, Kaio Nunes e Ruan.

Escalação do provável Murici: Alexandre; Uesles, Alex, Paulinho, Renato, Ramon, Sapé, Pedro, Robertinho, Luciano, Diego Palinha.

Desfalques

CSA

Douglas, Tito, Pará, Robinho e Celsinho, lesionados, estão fora.

Murici

Sem desfalques confirmados.

Quando é?