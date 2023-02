Equipes entram em campo nesta quinta-feira (2), no Rei Pelé; veja como acompanhar na internet

CSA e Desportivo Aliança se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), no Rei Pelé, pela quinta rodada do Campeonato Alagoano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Alagoano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Ainda sem vencer no Campeonato Alagoano e com três derrotas consecutivas, o Desportivo Aliança entra em campo pressionado pela primeira para seguir na luta contra o rebaixamento. No momento, é o lanterna, com apenas um ponto.

Do outro lado, o CSA, com quatro pontos e na penúltima posição, registra uma vitória, um empate e duas derrotas. Com apenas 33% de aproveitamento. Na última rodada, foi derrotado pelo CRB por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Desportivo Aliança: Gustavo; Nathan, Paulo, Leo e Luciano Índio; Vam Baster, Fabrício e Jussimar; Jean Carlos, Kelvin e Jhonatan. Técnico: Cezar Wellington.

Escalação do provável CSA: Dalberson; Jonathan, Xandão, Thales e Erick; Bruno Matias, Guilherme Rend e Tomas Bastos; João Felipe, Kaio Nunes e Rodriguinho. Técnico: Roberto Fonseca.

Desfalques

Desportivo Aliança

Não há desfalques confirmados.

CSA

Robinho, Fintelman, Douglas, Celsinho e Geovane.

Quando é?