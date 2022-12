Crystal Palace x Real Valladolid ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (16), às 15h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo

O Crystal Palace enfrentar o Real Valladolid, nesta sexta-feira (16), às 15h (de Brasília), para o seu quarto amistoso no meio da temporada, em Selhurst Park. A partida não terá transmissão ao vivo na TV.

A equipe inglesa venceu três de seus últimos quatro jogos da Premier League antes da temporada ser pausada para a Copa do Mundo. Atualmente, ocupa a 11º posição. O próximo compromisso oficial será contra o Fulham, no dia 26.

Do outro lado, o Valladolid também está perto de voltar à ação e será justamente com o atual campeão da La Liga, o Real Madrid, em seu jogo de abertura do Espanhol (dia 30), depois de enfrentar o Arenas Club na Copa del Rey, no dia 21.

Sem contar com Nathan Ferguson, Marc Guehi e James Tomkins brigam por uma vaga no time titular do Crystal Palace. James McArthur, com lesão no quadril, também está fora. Assim, Will Hughes e Luka Milivojevic podem começar no meio-campo.

Do outro lado, o atacante do Valladolid, Roberto Arroyo pode liderar o ataque ao lado de Shon Weissman e Juan Narvaez. Lucas Rosa pode entrar na defesa, enquanto Oscar Plano pode substituir Roque Mesa no meio-campo.

Prováveis escalações

Escalação do provável Crystal Palace: Butland; Clyne, Guehi, Tomkins, Ward, Schlupp; Milivojevic, Hughes, Olise, Eze; Edouard.

Escalação do provável Real Valladolid: Asenjo; Feddal, Rosa, Fresneda, Fernandez; Malsa, Perez, Plano; Narvaez, Weissmann, Arroyo.

Desfalques

Crystal Palace

Nathan Ferguson, lesionado, é desfalque, assim como Chris Richards, em recondicionamento físico, e James McArthur, com lesão no quadril.

Real Valladolid

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 16 de dezembro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Selhurst Park Stadium – Londres, ING