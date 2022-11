Mineiros tentam empréstimo, mas valores estão acima do que o clube pretende pagar. Diretoria está disposta a manter salários de R$ 300 mil por mês

O Cruzeiro tenta repatriar o zagueiro Cacá, que defende o Tokushima Vortis, do Japão. A investida dos mineiros é pelo empréstimo do defensor de 23 anos, mas os valores estão acima da realidade financeira do clube, como soube a GOAL.

A diretoria estipulou um teto salarial de R$ 300 mil por mês, e o jogador tem remuneração superior a essa no futebol asiático. A volta à Toca da Raposa II, portanto, não deve acontecer nos moldes propostos.

O clube ainda não desistiu do retorno de Cacá. Contudo, precisará apresentar uma nova proposta para tirá-lo do futebol japonês.

Revelado pelas divisões de base do clube, Cacá foi negociado ao Tokushima Vortis por US$ 2 milhões (R$ 11,2 milhões à época). O zagueiro tem contrato no Japão até janeiro de 2025.

Hoje, o defensor é titular absoluto da equipe asisática, com 40 partidas na temporada, sendo 32 desde o início. No período, soma 2.884 gols marcados, com dois gols e uma assistência. Ele recebeu cartão amarelo em seis oportunidades e teve apenas uma expuslão por vermelho.