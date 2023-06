Cruzeiro tenta Léo Cittadini, mas Athletico-PR se recusa a conversar com o clube

Furacão tem restrições com a Raposa por causa da briga judicial envolvendo o valor da multa rescisória de Vitor Roque, avaliada em R$ 24 milhões

O Cruzeiro procurou o Athletico-PR para tentar a contratação do volante Léo Cittadini no mercado da bola. Os paranaenses, contudo, não pretendem liberar o atleta para os mineiros, como soube a GOAL.

A diretoria do Furacão entende que não seria interessante negociar com o clube por causa da briga judicial pelo valor da multa rescisória de Vitor Roque — a Raposa tenta receber mais que os R$ 24 milhões previstos em contrato e acionou a Justiça para aumentar o valor.

A relação entre as partes não é boa e isso é atestado na tentativa do Cruzeiro de contratar o zagueiro Zé Ivaldo em definitivo. O Athletico nem sequer aceita abrir conversas para liberá-lo ao clube de Belo Horizonte.

Em relação a Léo Cittadini, ele tem vínculo na Arena da Baixada até 31 de dezembro de 2023 e poderá assinar pré-contrato com outro clube a partir de 1º de julho. A negociação pode tomar este rumo, mas o Cruzeiro, a princípio, tentou um acordo com o clube paranaense.

O meio-campista de 29 anos não tem jogado com frequência pelo Athletico-PR em 2023. Na atual temporada, ele disputou 12 partidas, somando 421 minutos em campo. No período, não marcou gols ou deu assistências para os companheiros.

O interesse do Cruzeiro por Léo Cittadini foi inicialmente divulgado pelo canal do Samuel Venâncio e confirmado pela GOAL. As tratativas não devem avançar.