Cruzeiro negocia compra de 30% dos direitos econômicos de Stênio

Clube detém 70% dos direitos do atacante e conversa com o Betim FC para comprar a fatia restante

O Cruzeiro abriu conversas com o Betim FC, da região metropolitana de Belo Horizonte, para adquirir 30% dos direitos econômicos de Stênio, como soube a GOAL.

O clube da capital fez contato recentemente para discutir a compra do percentual — a diretoria do Betim FC informou que aceita liberá-lo, mas não estabeleceu um valor e aguarda uma proposta por parte da Raposa.

O desejo do Cruzeiro é ter a totalidade dos direitos econômicos do atacante de 19 anos. Hoje, o clube detém 70% dos direitos do atleta.

O jovem atacante tem contrato na Toca da Raposa II até 31 de dezembro de 2026. O jogador disputou quatro partidas na atual temporada, somando 63 minutos. No período, ele não fez gols.

Entre agosto de 2021 e junho de 2022, Stênio defendeu as cores do Torino, da Itália. Ele atuou pelo time sub-19 na ocasião.